На Украине сообщили о приближении российских войск к Днепропетровской области

DeepState: ВС России осталось 7,5 километра до Днепропетровской области

Вооруженным силам (ВС) России осталось продвинуться менее 10 километров для выхода на территорию Днепропетровской области. Об этом свидетельствуют данные карты украинского аналитического центра DeepState.

Как видно на карте проекта, российские войска активно продвигаются южнее Покровска, где они приблизились к границе с Днепропетровской областью на расстояние в 7,5 километра. Кроме того, Российская армия продолжила наступление в районе Великой Новоселки, севернее Макаровки.

Как отмечает Telegram-канал «Страна.ua», продвижение Российской армии на запад от Великой Новоселки, Селидово и Покровска в Донецкой народной республике (ДНР) является крайне опасным для Вооруженных сил Украины. Отмечается, что это позволит российским военным обойти основные укрепления и начать наступление в сторону Днепра и Запорожья.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что потеря Покровска повлечет за собой существенные издержки в области металлургии для Киева. При этом он отметил, что переход города под контроль Российской армии откроет новые возможности для ДНР.

