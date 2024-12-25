Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:43, 25 декабря 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о приближении российских войск к Днепропетровской области

DeepState: ВС России осталось 7,5 километра до Днепропетровской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России осталось продвинуться менее 10 километров для выхода на территорию Днепропетровской области. Об этом свидетельствуют данные карты украинского аналитического центра DeepState.

Как видно на карте проекта, российские войска активно продвигаются южнее Покровска, где они приблизились к границе с Днепропетровской областью на расстояние в 7,5 километра. Кроме того, Российская армия продолжила наступление в районе Великой Новоселки, севернее Макаровки.

Как отмечает Telegram-канал «Страна.ua», продвижение Российской армии на запад от Великой Новоселки, Селидово и Покровска в Донецкой народной республике (ДНР) является крайне опасным для Вооруженных сил Украины. Отмечается, что это позволит российским военным обойти основные укрепления и начать наступление в сторону Днепра и Запорожья.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что потеря Покровска повлечет за собой существенные издержки в области металлургии для Киева. При этом он отметил, что переход города под контроль Российской армии откроет новые возможности для ДНР.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Похоже, второй малайзийский боинг». На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера увидели признаки подрыва зенитной ракеты

      Захарова назвала провокацией призыв США к американцам покинуть Белоруссию

      Авиакомпания AZAL приостановила рейсы в два российских города после авиакатастрофы

      Российскому региону предрекли похолодание до минус 55 под Новый год

      В России ответили на призыв США своим гражданам покинуть Белоруссию

      Организатор оргий P.Diddy подал на него в суд

      Россия заявила претензии странам Прибалтики из-за дискриминации русских

      Пассажир упавшего в Казахстане самолета записал аудиосообщение девушке в момент трагедии

      Британка очнулась после операции и неожиданно начала говорить с итальянским акцентом

      Кандидат Трампа на должность главы ВМС вызвал беспокойство военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше