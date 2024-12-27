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15:38, 27 декабря 2024Силовые структуры

Боевики собирались взорвать отдел полиции в Москве. ФСБ показала ликвидацию террористов

ФСБ показала видео с готовившими теракт в Москве ликвидированными террористами
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

ФСБ России опубликовала видео с места ликвидации исламских боевиков, которые готовили теракт в Москве. Сотрудники спецслужбы были вынуждены вскрывать дверь квартиры, после чего они столкнулись с вооруженным сопротивлением. Тем не менее теракт был предотвращен.

На кадрах видно, как силовики врываются в помещение, на полу заметны мужские тела, а на стенах — следы перестрелки. При террористах обнаружили огнестрельное оружие, нож и гранату. Из записи спецслужбы следует, что недалеко от места проживания исламских боевиков был припаркован автомобиль минимум с пятью баллонами с пропаном и пакетами с селитрой. Эти компоненты исламисты планировали использовать для подготовки бомбы.

На видео также продемонстрированы переписки и запись с телефона одного из боевиков, на которой двое мужчин сидят на фоне флага террористической организации.

Кадр: ria.ru

Уничтоженные в Москве исламисты планировали взорвать отдел полиции в Москве

Ликвидированные силовиками члены исламской ячейки хотели взорвать отдел московской полиции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Речь идет о боевиках международной террористической организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ). Для теракта преступники специально приобрели машину и газовые баллоны, а также купили необходимые компоненты для создания самодельного взрывного устройства (СВУ).

Кадр: ria.ru

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ («Подготовка теракта группой лиц по предварительной сговору или организованной группой») и части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности запрещенной в России террористической организации»).

ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны России

Сотрудники ФСБ сорвали серию покушений украинских спецслужб на высокопоставленных военных Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что одного из представителей министертва хотели подорвать в машине при помощи бомбы, замаскированной под зарядное устройство. Попытка террориста провалилась — россиянин был задержан и признался, что его завербовал Киев.

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Еще одного российского военного планировали устранить при помощи бомбы под видом папки с документами. Завербованные Украиной мужчины должны были доставить ему СВУ, однако силовики перехватили их и оперативно арестовали. Еще один россиянин был задержан из-за слежки за квартирой и местом работы другого высокопоставленного лица в Минобороны страны. Перед задержанием он некоторое время передавал полученные сведения и фотографии на Украину.

Всех четверых задержанных может ждать пожизненное тюремное заключение.

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