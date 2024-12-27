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12:37, 27 декабря 2024Интернет и СМИ

Известная российская блогерша лишилась миллионов рублей из-за мошенников на Бали

Блогерша Айза потеряла более трех миллионов рублей из-за мошенников на Бали
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @aizalovesam

Популярная российская блогерша Айза-Лилуна Ай (Анохина) лишилась более трех миллионов рублей из-за мошенников. Подробности она раскрыла в разговоре с изданием Super.ru.

Блогерша рассказала, что злоумышленники украли у нее 31 тысячу долларов (примерно 3,2 миллиона рублей по нынешнему курсу). Айза добавила, что на Бали мошенники действуют не так, как в России. По ее словам, они списывают деньги с карты, маскируя операцию под покупку из интернет-магазина. «Очень расстроенная. Не самый приятный подарок к Новому году», — пожаловалась блогерша.

Ранее россиянам раскрыли популярные мошеннические схемы перед Новым годом. Отмечалось, что злоумышленники, в частности, создают поддельные приложения компаний и обещают выгодные предложения.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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