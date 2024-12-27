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15:05, 27 декабря 2024Россия

Медик назвал одну поразившую его деталь после спасения выживавшего в окружении бойца в СВО

Медик: в спасенном из окружения ВСУ бойце с позывным Кузбасс меня поразила обувь
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Медик с позывным Батя, который осматривал бойца с позывным Кузбасс после того, как прошел восемь километров за десять часов и выбрался из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, рассказал об одной детали, которая его поразила в военнослужащем. Его слова приводит RT.

«Он был в резиновых таких тонких, простецких сапогах. Меня это поразило. И несмотря на это, у него ноги не отмерзли, он сам мог идти. Я ему сразу выдал зимние сапоги с теплыми чулками», — сказал врач.

По его словам, бойца Кузбасса, которому удалось выбраться из окружения, специалисты быстро провели в чувство. Военнослужащий сейчас проходит лечение — его ноги пока малочувствительны, однако он полностью восстановится, заверил медик с позывным Батя.

Сам выживший мужчина рассказал, что чувствует себя лучше и идет на поправку. Мужчина считает свое спасение чудом.

Военный из Кемеровской области в окружении ВСУ под Курском притворялся мертвым, чтобы выжить, в течение десяти дней. Он попал в окружение после того, как дроны-разведчики ВСУ обнаружили группу российских военных и начали сбрасывать кассетные и минометные боеприпасы. Мужчина менял положение тела только ночью, когда противник не мог разглядеть движение, тогда же он ел шоколад и остатки сухпайков и пил воду из лужи. Чтобы добраться до своих, он шел восемь километров десять часов.

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