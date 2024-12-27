Боец СВО десять дней притворялся мертвым ради выхода из окружения под Курском

Военный Кузбасс девять дней притворялся мертвым ради выхода из окружения

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российский военный с позывным Кузбасс из Кемеровской области десять дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения в Курской области. Об этом пишет RT.

Мужчина рассказал, что остался один в окружении — вокруг него находились сослуживцы, которые получили несовместимые с жизнью травмы в бою, и была слышна украинская речь. По словам 29-летнего добровольца, он никак не мог незаметно покинуть территорию, из-за чего пришлось «слиться с землей и не шевелиться».

«Я сейчас вспоминаю, что пережил и как мне повезло. Бог уберег, (...) меня маленько в голову тряхнуло», — рассказал мужчина.

Он попал в окружение после того, как дроны-разведчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили группу российских военных и начали сбрасывать кассетные и минометные боеприпасы. Когда украинские военные зачищали окруженную территорию, они посчитали, что боец с позывным Кузбасс не выжил. На следующий день после этого рядом с мужчиной упала граната, но не разорвалась.

В первые дни военнослужащий не мог незаметно покинуть окруженную территорию, потому что бойцы ВСУ круглосуточно патрулировали местность. Мужчина менял положение тела только ночью, когда противник не мог разглядеть движение. Тогда же он ел шоколад и остатки сухпайков и пил воду из лужи.

У меня от холода стали сильно болеть ноги, согреться было нечем, голова гудела. К счастью, на пятые сутки противник стал меньше передвигаться вокруг меня, и я начал искать способ связаться со своими военнослужащий с позывным Кузбасс

Россиянин смог выйти на связь с сослуживцами на девятый день после того, как нашел рацию и пауэрбанк для ее зарядки. Они скинули ему координаты, по которым можно было ориентироваться, после чего Кузбасс выдвинулся ночью в сторону своих. «Шел без рации, она разрядилась, в руках один телефон. Заряд экономил, лишний раз ничего не открывал, чтобы не вырубился», — вспоминает мужчина.

Когда военный выбирался из окружения, ему приходилось укрываться от беспилотников и справляться с погодными условиями, так как ветер бил по лицу, а вокруг насыпало много снега. Путь мужчины занял около десяти часов — за это время он успел пройти восемь километров до места эвакуации, откуда его забрали в полевой госпиталь.

Ранее участник СВО из Алтайского края неделю ел листья и пил дождевую воду в ожидании эвакуации. На восьмой день солдат решился на прорыв к своим. Он преодолел три километра в зоне поражения, а также пересек минное поле.