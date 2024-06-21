Боец СВО неделю ел листья и пил дождевую воду под прицелом дронов ВСУ в ожидании эвакуации

Боец СВО неделю питался листьями, пил дождевую воду и прорвался к своим

Участник специальной военной операции (СВО) из Алтайского края неделю ел листья и пил дождевую воду в ожидании эвакуации. О том, как ему удалось прорваться к своим, солдат с позывным Мияги рассказал журналистам RT.

По словам военнослужащего, он участвовал в штурме украинских позиций. Заняв оставленное противником укрепление, Мияги удерживал его, пока его сослуживцы штурмовали другой опорный пункт.

По словам бойца, порой ему мерещились бутылки с водой в расположенных неподалеку кустах. «Будто понемногу сходил с ума», — пояснил Мияги. Он отметил, что не мог свободно передвигаться из-за летавших над ним беспилотников противника.

На восьмой день солдат решился на прорыв к своим. Он преодолел три километра в зоне поражения, а также пересек минное поле. Добравшись до российских позиций, Мияги рассказал о проделанном им пути. «Они были в шоке, как я пересек мины. А я говорю: повезло мне очень. Мой второй день рождения», — сказал военнослужащий.

Ранее другой участник СВО 45 дней пил воду из лужи, пока блиндаж, в котором он укрывался не перешел под контроль Российской армии. Боец оказался единственным выжившим из небольшого отряда, который был атакован беспилотниками. После этого позиция, которую он занял, оказалась в «серой зоне» — участке, не захваченном ни одной из сторон, находящемся под огневым контролем.