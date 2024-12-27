На новой станции метро в Санкт-Петербурге обнаружили проблему

Эскалаторы на новой станции метро в Санкт-Петербурге остановились из-за нагрузки

В Санкт-Петербурге остановились эскалаторы на новой станции метро «Горный институт». Причиной неполадки стала перегрузка, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на начальника Петербургского метрополитена Евгения Козина.

Эскалаторы остановились вскоре после открытия станции и были запущены заново через несколько минут. По словам Козина, инцидент связан с нагрузкой на 60-метровый эскалатор. «Цепи вытягиваются, срабатывает блокировка. Аварийная бригада уже все зазоры поправила», — уточнил он.

При этом сейчас на станции отсутствует мобильная связь. Козин объяснил, что в проекте 2014 года не было необходимой для этого техники, а пока станция передана метрополитену в статусе временной эксплуатации, нет оснований на запуска на ее территорию оператора связи. Неизвестно, когда проблему удастся решить.

«Горный институт» открылся для пассажиров в пятницу, 27 декабря. За последние пять лет в Петербурге впервые появилась новая станция метро.