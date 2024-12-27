Путин наградил Михаила Боярского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Боярского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РСФСР Михаила Боярского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе президента награждение сопровождается формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Михаила Боярского с юбилеем.

Боярский прославился легендарной ролью д'Артаньяна в музыкальном фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». Всего за свою карьеру он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, среди которых «Гардемарины, вперед!», «Собака на сене», «Тарас Бульба».