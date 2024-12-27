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02:54, 27 декабря 2024Бывший СССР

Раскрыта причина поездок украинских военных на обучение в Европу

Пленный Салий: украинские военные едут на обучение в Европу, чтобы сбежать
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал РИА Новости, что украинские мобилизованные едут на обучение в Европу, чтобы сбежать и попросить политического убежища.

По словам пленного, в Европе можно подойти к полицейскому и попросить политическое убежище. «И после этого тебя не будут возвращать на Украину», — сказал Салий.

По его словам, именно поэтому все военные очень хотят попасть в западные страны на обучение. «Если ты сможешь пробежать охрану украинскую, это будет означать, что ты смог избежать войны для себя», — пояснил пленный.

Ранее стало известно, что бывший боец ВСУ Александр Лысенко смог бежать во время обучения на танках Leopard в охраняемом тренировочном лагере в Польше. С помощью сослуживцев и посредника военнослужащий смог скрыться в ближайшем городе и отправиться в Германию в качестве беженца.

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