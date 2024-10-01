Бывший боец ВСУ рассказал о побеге во время обучения за рубежом

Бывший боец ВСУ Лысенко рассказал о побеге во время обучения в Польше

Бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Лысенко смог бежать во время обучения на танках Leopard в Польше. Об этом солдат рассказал РИА Новости.

Лысенко рассказал о побеге из охраняемого тренировочного лагеря во время обучения за рубежом. С помощью сослуживцев и посредника военнослужащий смог скрыться в ближайшем городе и отправиться в Германию в качестве беженца.

«[Другие бойцы] подыграли на построении, что я якобы есть, и начали искать меня только в 08:00», — рассказал солдат. Он подчеркнул, что выбрал Германию из-за позиции по отказу выдавать беженцев.

Ранее украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область прямо с полигонов. По его словам, в настоящее время на Украине отлавливают и отправляют в военкомат всех мужчин, за исключением студентов и тех, кто имеет бронь.