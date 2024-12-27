Расследование дела против бывшего министра транспорта Башкирии завершили

Завершено следствие по делу бывшего министра транспорта Башкирии Клебанова

Предварительное расследование по уголовному делу о получении взятки в отношении бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова завершили. Об этом говорится в официальных судебных документах, передает РИА Новости.

В документах говорится, что Клебанов и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, однако предварительное расследование уже завершено. «Клебанов А.В. не имеет возможности каким-либо образом воспрепятствовать производству по уголовному делу», — отмечается в документах.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии признал вину в полном объеме и подписал соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием.