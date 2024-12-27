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14:47, 27 декабря 2024Бывший СССР

Спикер МИД Украины анонсировал новые назначения иностранных послов

Спикер МИД Украины Тихий: Киев готовит новые назначения иностранных послов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина готовит новые назначения иностранных послов. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает издание «Общественное».

По его словам, ротация кадров дипломатического ведомства происходит ввиду слов президента республики Владимира Зеленского о необходимости обновления дипломатической службы.

Ранее Тихий заявил, что визит спецпредставителя избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Киев утвержден и уже готовится. При этом дипломат не озвучил конкретную дату под предлогом соображений безопасности.

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