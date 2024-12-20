МИД Украины анонсировал визит спецпредставителя Трампа по Украине

МИД Украины: визит спецпредставителя Трампа по Украине готовится, дата назначена

Визит спецпредставителя избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Киев утвержден и уже готовится. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает «РБК-Украина».

«Будем рады его принимать, пообщаться с ним и донести свою точку зрения, донести информацию с украинской стороны», — подчеркнул спикер украинского МИД.

Тихий анонсировал визит Келлога на Украину и сообщил, что дата приезда уже назначена. При этом дипломат не озвучил конкретную дату под предлогом соображений безопасности.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал предложения будущей администрации Трампа по Украине. По его словам, ведомство мониторит все то, что публикуется, произносится и размещается в соцсетях будущими представителями Белого дома.