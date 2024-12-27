Сырский рассказал об изменении сроков подготовки украинских военных

Главком ВСУ Сырский: подготовка военных будет длиться два месяца

Подготовка военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) к участию в боевых действиях будет длиться два месяца вместо полутора. Об увеличении сроков рассказал главком украинской армией Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ уже имеют первые выпуски военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку 1,5 месяца вместо прежнего 30-дневного обучения. По его словам, дальнейший курс обучения новобранца в воинской части предусмотрен на срок от 5 до 14 суток.

«Тем не менее в нынешних условиях интенсивных боевых действий это требование не всегда соблюдается. Отметил необходимость обеспечения полного, 14-дневного периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою», — заключил главнокомандующий.

Ранее в Генштабе ВСУ отметили превосходство российских войск в численности и техническом оснащении. В ведомстве заключили, что обстановка на поле боя остается сложной.