В Петербурге Genesis мастера спорта снес подростка с зебры

В Санкт-Петербурге Genesis мастера спорта сбил подростка

В Санкт-Петербурге Genesis мастера спорта сбил подростка, который перебегал дорогу на запрещенный сигнал светофора. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, за рулем иномарки находился 30-летний мастер спорта и основатель школы боевых искусств. Он сбил школьника, который перебегал через два пешеходных перехода и не заметил Genesis за потоком машин.

Пострадавшего доставили в больницу с переломами в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Как утверждает издание, водитель Genesis также регулярно нарушает правила дорожного движения — за год его штрафовали 68 раз, 62 из них — за превышение скорости.

Ранее были названы самые аварийные автомобили. По данным экспертов, самыми «опасными» среди них стали Genesis GV70, Hyundai Elantra и Kia Cerato.