Россиянам назвали самые аварийные автомобили

Motor.ru: на китайские автомобили в 2023 году пришлось 10 процентов всех ДТП

Китайские автомобили стали самыми аварийными в России по итогам прошлого года. Об этом со ссылкой на данные страховщиков пишет издание Motor.ru.

Более 10 процентов из всех ДТП в 2023 году пришлось на автомобили из КНР, рассказали в компании «Согласие». Специалисты объяснили такую динамику ростом продаж новых китайских машин, при этом многие из них страхуются владельцами по КАСКО.

Самыми аварийными эксперты назвали модели Changan Uni-T, Omoda C5 и Changan Uni-K.

На корейские авто приходится 7 процентов ДТП в России, а самыми «опасными» стали Genesis GV70, Hyundai Elantra и Kia Cerato. На третьем месте по аварийности — машины из Японии, чаще всего попадали в дорожные происшествия Toyota Hilux, Mitsubishi Eclipse Cross и Mazda CX-9.

Показатели машин из других стран ниже. Например, на корейские авто приходится семь процентов ДТП, а самыми «аварийными» среди них являются Genesis GV70, Hyundai Elantra и Kia Cerato. Среди «европейцев» в аварии чаще попадали BMW 3-Series, Mercedes-Benz GL и BMW 4-Series, а отечественные авто («Москвич 3», Lada Vesta и Lada Xray) оказались в конце антирейтинга.

По данным Автостат, в первом квартале 2023 года импорт новых легковых автомобилей в Россию резко вырос — в 2,5 раза в годовом выражении, до более 212,44 тысячи штук. При этом две трети (66 процентов) всех легковушек были ввезены из КНР. Самыми популярными импортными моделями на отечественном рынке стали Geely Monjaro (6,4 тысячи штук), Chery Tiggo 7 Pro MAX (5,2 тысячи штук), Chery Tiggo 4 Pro (5 тысяч штук), Omoda C5 (2,9 тысячи штук) и Haval Jolion (2,7 тысячи штук).