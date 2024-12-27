Задержанный за поджог полицейской машины пенсионер рассказал об обмане мошенниками

Устроивший поджог полицейской машины пенсионер рассказал об угрозах мошенников

Российский пенсионер Иван Зелинский, подозреваемый в поджоге полицейского автомобиля в Москве, рассказал о роли мошенников в преступлении. Об этом в пятницу, 27 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По словам 65-летнего россиянина, он был уверен, что помогает спецслужбам. Мошенники грозили, что если он не захочет помогать мнимым силовикам, то лишится жены. В итоге Зелинский согласился выполнить требования мошенников. При обыске у него нашли три бутылки с горючей жидкостью, канистру с бензином и 10 газовых флаконов для бытового использования.

24 декабря пенсионер пришел к зданию ОВД «Арбат», бросил коктейль Молотова в полицейский автомобиль и попытался сбежать, но был задержан силовиками. Теперь он является фигурантом дела по статьям о теракте и умышленном уничтожении чужого имущества.