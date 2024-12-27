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17:51, 27 декабря 2024Силовые структуры

Задержанный за поджог полицейской машины пенсионер рассказал об обмане мошенниками

Устроивший поджог полицейской машины пенсионер рассказал об угрозах мошенников
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российский пенсионер Иван Зелинский, подозреваемый в поджоге полицейского автомобиля в Москве, рассказал о роли мошенников в преступлении. Об этом в пятницу, 27 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По словам 65-летнего россиянина, он был уверен, что помогает спецслужбам. Мошенники грозили, что если он не захочет помогать мнимым силовикам, то лишится жены. В итоге Зелинский согласился выполнить требования мошенников. При обыске у него нашли три бутылки с горючей жидкостью, канистру с бензином и 10 газовых флаконов для бытового использования.

24 декабря пенсионер пришел к зданию ОВД «Арбат», бросил коктейль Молотова в полицейский автомобиль и попытался сбежать, но был задержан силовиками. Теперь он является фигурантом дела по статьям о теракте и умышленном уничтожении чужого имущества.

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