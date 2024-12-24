Момент поджога полицейской машины в Москве попал на видео

Mash: момент поджога полицейской машины возле ОВД «Арбат» попал на видео

Момент поджога полицейской машины возле ОВД «Арбат» в Москве попал на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах 65-летний И. Зелинский кидает бутылку с горючей смесью под автомобиль. После этого пенсионер попытался сбежать, однако его задержали полицейские, которые проезжали мимо.

Отмечается, что мужчина был одет в служебную форму. Журналисты предположили, что ее предложили купить для конспирации телефонные мошенники.

Инцидент произошел примерно в 17:00 по московскому времени.