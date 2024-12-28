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11:12, 28 декабря 2024Россия

Дед Мороз пригласил «пошвыркать чайком» объявившего его вымышленным персонажем муфтия

Дед Мороз пригласил в Великий Устюг тех, кто в него не верит
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ

Всероссийский Дед Мороз пригласил в свою резиденцию в Великий Устюг всех, кто в него не верит. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Ранее муфтий Москвы, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Ильдар Аляутдинов назвал Деда Мороза вымышленным персонажем, который не имеет волшебной силы и ассоциируется у мусульман исключительно с «мультяшным героем».

В ответ на заявление религиозного деятеля Дед Мороз предложил посетить ему «главный град Устюг Великий». «Как говорят у нас на Вологодчине: друг сердечный, мы с тобой посидим, поокаем, потрекаем, чайку пошвыркаем. Тогда ты изменишь свое мнение», — сказал собеседник агентства.

26 декабря член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов предложил проверить муфтия Аляутдинова на экстремизм после его слов о Деде Морозе. Общественник увидел в заявлениях зампреда ДУМ проявление радикализма и агрессии, а также сравнил его поведение с «нездоровым бредом». Он подчеркнул, что все, кому чужды ценности и образ жизни россиян должны «уехать в страны без Деда Мороза». В ответ муфтий обвинил Кабанова в том, что тот не разбирается в вопросах мусульманства и «делает выводы только по громким заголовками».

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До этого Аляутдинов объявил о выпуске фетвы, разрешающей российским мусульманам иметь до четырех жен в том случае, если все супруги будут равны между собой и получат от мужа одинаковое финансовое обеспечение. Заявление вызвало общественный резонанс, после чего Генпрокуратура вынесла ДУМ предписание, в котором говорилось, что фетва противоречит закону и основам государственной политики в области укрепления традиционных ценностей. В результате религиозная организация отозвала разрешение.

ЖЗЛ
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