Названы способы не остаться без денег после январских каникул

Финэксперт Балахтина: планирование поможет не остаться без денег в январе

Россияне заранее начинают планировать досуг на длинные январские каникулы, однако многие переживают за собственные сбережения, сказала начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина. В беседе с «Лентой.ру» финансовый эксперт назвала способы, которые помогут не остаться без денег после праздников.

Первым делом она рекомендовала россиянам спланировать дополнительные траты, которые будут нужны до конца января. Это могут быть расходы на покупку подарков, приготовление стола на Рождество и Старый Новый год, шоппинг, походы в рестораны и кафе или другие развлечения. Также стоит учитывать свой средний бюджет на следующие три недели января после праздников на продукты питания, бытовую химию и другие товары для дома, отметила Балахтина.

Установите допустимые траты по каждой категории и активности, например, используя лимит в приложении банка. Такой подход позволит избежать дефицита финансов Светлана Балахтина финэксперт

«Подумайте заранее про январские траты и проверьте, участвуете ли в программах лояльности тех магазинов, где планируете расходы. Если в них можно выбрать категории повышенного кешбэка — не пренебрегайте этой опцией и уже до 1 января выберете актуальные категории, например, продукты питания, путешествия или шоппинг. Таким образом получится компенсировать долю трат в декабре», — поделилась эксперт.

Планируя отдых на длинных январских праздниках, можно изучить афишу мероприятий в городе с помощью специальных сайтов или социальных сетей культурных учреждений, сообщила собеседница «Ленты.ру». Она добавила, что вход в музеи, на выставки или ярмарки может быть бесплатным, с большой скидкой или кешбэком. При планировании поездки тоже стоит проверить, можно ли получить кэшбек за покупку билетов на самолет, бронирование отелей или приобретение тура.

Внимательно ознакомьтесь с условиями и предложениями сервисов перед покупкой, поищите горящие туры, скидки и промокоды Светлана Балахтина финэксперт

Она также призвала не спешить покупать билеты в популярные места зимнего отдыха, отметив, что во многих городах есть общественные катки и горнолыжные склоны, где можно покататься бесплатно.

«Вместо похода в кино устройте совместный просмотр фильмов дома. Заранее составьте подборку разножанровых кинолент, приготовьте домашние закуски и напитки и наслаждайтесь уютной атмосферой с друзьями и близкими. Подарки на Рождество подготовьте своими руками. Это позволит сэкономить средства, а вашим близким будет приятно, что вы придумали что-то необычное. Такой подход поможет сохранить финансовые ресурсы и насладиться зимними каникулами по-максимуму», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что траты россиян на услуги колдунов и астрологов стали сопоставимы с расходами на еду. За год рынок оккультных услуг вырос в 20 раз. Всего граждане потратили на магов 2,4 триллиона рублей.

