Расходы россиян на еду и колдунов сравнялись

«МК»: траты россиян на колдунов стали сопоставимы с расходами на еду

Траты россиян на колдунов и астрологов стали сопоставимы с расходами на еду. Об этом пишет «МК».

По статистике, рынок оккультных услуг за год вырос в 20 раз. В результате граждане потратили на магов 2,4 триллиона рублей, что сопоставимо с расходами населения на продукты питания.

Издание выяснило, что самым популярным у россиян мистическим действием стала «чистка чакр», за которую в среднем колдуны просят 15 тысяч рублей. «Снятие негатива» обойдется в 25 тысяч рублей за получасовой сеанс. А «сверхъестественное» сопровождение сделки на рынке жилой недвижимости может достигать процента от суммы сделки.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство российских предпринимателей, которые пользовались услугам бизнес-тарологов, остались довольны их работой. Прибегали к помощи таких эзотерических специалистов 14 процентов респондентов. Из них 92 процента планируют обратиться к тарологам повторно.

В марте сообщалось, что российский ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), крупнейший в стране по объему выручки, решил нанять в службу отбора кадров таролога с сопутствующими знаниями. Вакансия обозначена как «HR-таролог направления "Привлечение, отбор и адаптация талантов"». Для того чтобы занять ее, необходим опыт от двух лет, уверенные навыки толкования карточных раскладов, владение видами колод Таро Райдера-Уэйта, Таро Тота, Таро Ленорман и возможность экспертизы по подготовке раскладов «Три карты» и «Кельтский крест».