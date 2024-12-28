Находящиеся на Курщине командиры ВСУ стали сомневаться в приказах командования

Командиры и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в приграничье Курской области стали сомневаться в приказах командования. Об этом украинские военные на условиях анонимности заявили Associated Press (AP).

«Они не понимают, где наша сторона, где противник, что находится под нашим контролем, а что нет. (...) Они не понимают оперативной обстановки, поэтому мы действуем по своему усмотрению», — рассказал один из командиров.

По его словам, приказы не отражают реальность из-за задержек в передачи информации.

Другой командир взвода, осознающий, по его словам, что его люди не смогут удержать оборону, получал, как пишет издание, неоднократно отказы на его просьбу изменить оборонительную позицию,

«Некоторые командиры на передовой заявили, что условия тяжелые, моральный дух низок, а войска подвергают сомнению решения командования и даже саму цель занятия Курска», — пишет AP.

Помимо этого, солдаты ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Донбасса. При этом они отмечают, что вторжение в российское приграничье не улучшило положение Киева.