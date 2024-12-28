AP: командир ВСУ рассказал, что операция в Курской области — продажа Донбасса

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не только не улучшила положение Киева, но и стала продажей Донбасса. Об этом агентству The Associated Press (AP) рассказали военнослужащие ВСУ.

«Все, о чем сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продали ... По какой цене?» — цитирует издание одного из украинских командиров.

Ранее правительственные источники в США заявили агентству Bloomberg, что ВСУ могут быть выбиты из Курской области в ближайшие месяцы, что существенно ослабит позицию Киева на будущих мирных переговорах.