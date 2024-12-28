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10:47, 28 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Донбасса

AP: командир ВСУ рассказал, что операция в Курской области — продажа Донбасса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не только не улучшила положение Киева, но и стала продажей Донбасса. Об этом агентству The Associated Press (AP) рассказали военнослужащие ВСУ.

«Все, о чем сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продали ... По какой цене?» — цитирует издание одного из украинских командиров.

Ранее правительственные источники в США заявили агентству Bloomberg, что ВСУ могут быть выбиты из Курской области в ближайшие месяцы, что существенно ослабит позицию Киева на будущих мирных переговорах.

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