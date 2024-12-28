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12:59, 28 декабря 2024Бывший СССР

На Западе украинский газопровод назвали законной целью России в случае отказа от транзита

Bloomberg: украинский газопровод может стать законной целью для ВС России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Газопровод, находящийся на территории Украины, может стать законной целью для Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации после прекращения транзита газа. Подобные опасения Запада передает агентство Bloomberg.

«Вопрос о рисках для украинской инфраструктуры находит отражение в дипломатических дискуссиях. (...) Это может оказаться спасательным кругом для [президента Украины Владимира] Зеленского, если он решит разрешить продолжение транзита», — передает агентство слова старшего научного сотрудника аналитического центра CEPS Кристиана Эгенхофера.

Как отмечает издание, 38 600 километров газопроводной системы, которые избегали на протяжении всего конфликта, могут стать целью, что затруднит отапливание домов на территории всей страны и создаст для нее множество технических проблем.

Ранее сообщалось, что, по словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Европейский союз может потерять 120 миллиардов евро, если поставки газа через Украину в 2025-2026 годах остановятся. Возобновление транзита через ГТС Украины будет возможно по запросу Европейской комиссии и только в случае прокачки топлива не российского происхождения, подчеркнул он.

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