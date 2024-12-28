Оксана Самойлова снялась обнаженной

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась полностью обнаженной. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость предстала перед камерой, стоя под водой в душе. При этом звезда распустила длинные темные волосы. «Два дня до Нового года», — подписала она.

Ранее в декабре Оксана Самойлова в голом топе вышла в свет с козой. Она поделилась роликом, на котором была запечатлена в оголяющем тело блестящем изделии со стразами. Помимо этого, она надела черные брюки с завышенной линией талии. В то же время знаменитость шла с четвероногим животным по коридору.