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04:33, 28 декабря 2024Мир

Политолог спрогнозировал политику США в Закавказье при Трампе

Политолог Григорян: США при Трампе будут действовать в Закавказье менее активно
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведет к менее активной политике США в Закавказье и в отношении Армении. Такой прогноз в разговоре с ТАСС дал профессор Лихайского университета в Пенсильвании Арман Григорян.

По его мнению, это связано с заявлениями американского политика о намерении нормализовать отношения с Россией и желании прекратить конфликт на Украине. «Я более склонен думать, что изменения во внешней политике США в отношении нашего региона будут минимальными», — подчеркнул политолог.

Григорян отметил, что администрации Трампа придется иметь дело с ограничениями. В частности, собеседник агентства указал на «сильную инерцию и преемственность во внешней политике США, которая не так уж зависит от того, кто находится в Белом доме».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США поможет перезагрузить отношения Вашингтона с Тбилиси.

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