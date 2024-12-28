Полковник Матвийчук: Зеленский может отдать приказ об отступлении из-под Курска

Президент Украины Владимир Зеленский может отдать приказ об отступлении из Курской области под давлением США, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он связал это с большими потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

«Такой приказ должен был поступить еще вчера, — заметил полковник. — Ситуация там критическая. Люди погибают не то что от пуль, а от мороза, неустроенности. Они брошены на убой военно-политическим руководствам страны. США же понимают, что эта авантюра не несет ничего, кроме потерь. И, как прагматичные люди, хотят сохранить армию Украины, чтобы потом ее использовать».

По словам Матвийчука, сигналы о необходимости выхода из Курской области поступают именно со стороны США, но Зеленский опасается последствий этого шага.

«Он боится, что с уходом из Курска завершится его политическая карьера, — считает собеседник «Ленты.ру». — ВСУ уйдут оттуда однозначно — будет приказ или нет, наши военные выбьют их из региона. Но, думаю, здравый смысл все же возобладает и Зеленский отдаст приказ если не сейчас, то после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который поставит Украине соответствующее условие».

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники из американских правительственных кругов сообщило, что США надеются на приказ Зеленского о выводе войск из Курской области. Это необходимо для того, чтобы избежать еще больших потерь.