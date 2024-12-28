В США понадеялись на приказ Зеленского об отступлении из Курской области

Bloomberg: США надеются на приказ Зеленского об уходе ВСУ из Курской области

США надеются, что президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ об уходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники из американских правительственных кругов.

«Двое чиновников выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении из-под Курска достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь», — утверждается в публикации.

Кроме того, в Вашингтоне расценивают возможное отступление украинских войск из Курской области как «тактический успех». Другие собеседники агентства подчеркнули, что цель наступления ВСУ в российском регионе «никогда не состояла в том, чтобы удержать его, а скорее в том, чтобы произвести шокирующее впечатление» на Москву.

В материале также указано, что украинские войска могут быть выбиты из Курской области в ближайшие месяцы, что в значительной степени ослабит позицию Киева на предстоящих мирных переговорах.