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04:28, 28 декабря 2024Мир

Посол заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Посол Токовинин: НАТО готовится к войне с Россией и наращивает потенциал
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

НАТО наращивает свой военный потенциал, готовясь к возможной войне с Россией. Об этом РИА Новости рассказал российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

По его словам, Североатлантический альянс именно с оглядкой на этот потенциальный конфликт повышает военные расходы, наращивает военное производство и оборонную промышленность.

«Все это — с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, сейчас акцент ставится именно так», — считает дипломат.

Ранее Токовинин заявил, что курс НАТО в отношении России является ошибочным и опасным, поскольку он ведет к дальнейшей эскалации в Европе. Альянс, по его словам, продолжает увеличивать свое присутствие на российских границах, оправдывая это необходимостью «сдерживать российскую агрессию».

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