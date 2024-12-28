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18:21, 28 декабря 2024Забота о себе

Психотерапевт дал советы по борьбе с зимней депрессией

Психолог Гюнтер: облегчить сезонную депрессию поможет прогулка в дневное время
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Американский психолог Джефф Гюнтер раскрыл четыре основные причины развития депрессии в зимние месяцы и дал несколько советов по борьбе с ней. Его рекомендации опубликовало издание Daily Mail.

Главными причинами ухудшения ментального здоровья Гюнтер назвал недостаточное количество солнечного света, плохую погоду и короткий световой день. Именно из-за совокупности этих внешних факторов в мозге происходят химические изменения, приводящие к симптомам сезонного аффективного расстройства (САД). Чтобы облегчить симптомы сезонной депрессии, психотерапевт предложил выходить на прогулку в дневное время, пока на улице не стемнело.

Также Гюнтер отметил, что симптомы сезонной депрессии часто усиливаются в период праздников. Виной тому, по его мнению, нереалистичные ожидания людей от новогодних торжеств, спровоцированные идеальной картинкой из кино и медиа. «В реальной жизни все выглядит иначе, поэтому позвольте себе расслабиться», — рекомендовал врач и добавил, что в этот период надо сосредоточиться исключительно на том, что важно, и забыть обо всем остальном.

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Поможет справиться с депрессией и подведение итогов года, продолжил специалист. При этом он подчеркнул, что во время самоанализа важно сосредоточиться на достижениях, а не на неудачах.

Наконец, в праздники люди часто вспоминают об умерших близких, что также негативно влияет на психику. Чтобы этого не произошло, Гюнтер призвал найти приятные способы почтить их память. «Зажгите свечу, поделитесь историей или создайте новую традицию в память об ушедших родственниках и не забывайте, что плакать, смеяться или делать и то, и другое одновременно — это нормально», — добавил эксперт.

Ранее психотерапевт Филиппа Перри дала совет женщине, которую перед новогодними праздниками бросил муж. Специалистка призвала ее не пытаться разобраться в поведении мужа и не думать, что ее слова как-то повлияли на его решение.

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