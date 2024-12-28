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14:40, 28 декабря 2024Экономика

Путин ужесточил наказание за неуведомление о старте бизнеса

Путин подписал закон об увеличении штрафов за неуведомление о старте бизнеса
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за неуведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Документ, который ранее утвердили депутаты российского парламента, увеличивает штрафы за указанные нарушения для должностных лиц с 3-5 до 7-12 тысяч рублей, а для юридических — с 10-20 до 24-48 тысяч. Станет строже и наказание за представление недостоверных сведений в уведомлении. Для должностных лиц оно вырастет с 5-10 до 7-12 тысяч рублей, для юрлиц — с 20-30 до 24-48 тысяч.

Предусмотрен также рост сроков давности для привлечения к административной ответственности за неуведомление о старте бизнеса, а правонарушение, как напоминает агентство со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Руслана Смашнева, становится длящимся, то есть оно выражается в длительном невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей.

Соответствующие изменения вносятся в статью российского Кодекса об административных правонарушениях. Ожидается, что они вступят в силу через 180 дней после официального опубликования.

Как отмечалось ранее, повышение штрафов власти объясняют индексацией по уровням накопленной со времени принятия предыдущей редакции закона инфляции. Также усиление санкций для теневого бизнеса связывают с тем, что «зачастую контрольный (надзорный) орган узнает о деятельности контролируемого лица после совершения последним противоправного деяния».

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