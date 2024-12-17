В России резко вырастут штрафы для теневого бизнеса

ГД приняла закон о росте штрафов за неуведомление о начале предпринимательства

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о резком повышении штрафов за нарушение уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как следует из документа, представленного на рассмотрение депутатов в июле текущего года, наказание за соответствующие нарушения для должностных лиц планируется увеличить с 3-5 до 7-12 тысяч рублей, а для юридических — с 10-20 до 24-48 тысяч. Также с трех до шести месяцев вырастут сроки давности для привлечения к административной ответственности за неуведомление о начале бизнеса.

Как отмечалось ранее, планируемое повышение штрафов власти объясняют индексацией по уровням накопленной со времени принятия предыдущей редакции закона инфляции. Также усиление санкций для теневого бизнеса связывают с тем, что «зачастую контрольный (надзорный) орган узнает о деятельности контролируемого лица после совершения последним противоправного деяния».

Ожидается, что закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.