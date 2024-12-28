Россиянам дали совет на случай попадания фейерверка в окно

Адвокат Исаев: при попадании салюта в окно рекомендуется обратиться в полицию

После попадания фейерверка в окно квартиры необходимо обратиться в полицию и попробовать выяснить, кто именно запустил салют. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Леонид Исаев.

Нарушителям грозит статья об уничтожении или повреждении чужого имущества по неосторожности, в худшем случае причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Правоохранительные органы должны запросить камеры видеонаблюдения, чтобы установить злоумышленника.

Также необходимо самостоятельно оценить ущерб и составить акт, либо попросить об этом представителей жилищной организации или управляющей компании (УК). Попавший в окно салют может причинить как ущерб имуществу, так и нанести моральный ущерб — например, если стекло оказалось разбито в праздничный вечер.

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