Секретный доклад МИД Германии об «Орешнике» поверг немцев в шок

Bild: секретный доклад МИД ФРГ о российской ракете «Орешник» поверг немцев в шок

Секретный доклад Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ о возможности германской системы противовоздушной обороны (ПВО) противостоять российскому ракетному комплексу «Орешник» поверг немцев в шок. Немецкая система ПВО в таком случае будет бессильна, об этом пишет Bild со ссылкой на источник, имевший доступ к документу.

«Горькое осознание: Германия будет беззащитна перед атакой "Орешника". Имея на вооружении системы Patriot, в настоящее время бундесвер на располагает эффективным средством защиты от этого баллистического орудия», — приводит издание выдержки из доклада.