Спрогнозирован тяжелый психологический удар по России со стороны ВСУ в 2025 году

Политолог Василий Кашин: ВСУ попытаются провести новое наступление в 2025 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несмотря на разные проблемы попытаются предпринять новые наступления в 2025 году. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«ВСУ будут стремиться вернуть себе инициативу на поле боя и перейти к собственным активным действиям. Это совершенно естественно», — оценил он планы украинского командования на следующий год.

Даже вермахт до последних месяцев Великой Отечественной войны в 1945 году пытался провести контрнаступления и наносить очень чувствительные локальные удары противникам, напомнил политолог. Тем не менее на данный момент трудно предугадать, где именно ВСУ попробуют наступать, но вероятно, это будет попытка нанести тяжелый психологический удар России, сопоставимый с вторжением в Курскую область.

Ранее военкор Юрий Подоляка рассказал о подготовке ВСУ «удара последней надежды». По его мнению, его могли бы попытаться осуществить в Курской области.