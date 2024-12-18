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11:09, 18 декабря 2024Россия

Военкор рассказал о подготовке ВСУ «удара последней надежды» в Курской области

Военкор Подоляка: ВСУ готовят в Курской области «удар последней надежды»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить в Курской области атаку, которую сами называют «ударом последней надежды». Об этом рассказал военкор Юрий Подоляка в Telegram.

По его словам, несмотря на ряд удачных атак Российской армии, из-за опасности, которую может представлять готовящийся ВСУ удар, на курском направлении наблюдается затишье. «При этом противник проводит настоящую кампанию по дезинформации в отношении направления и даты. И все это происходит на фоне фактического полуразвала его фронта на покровском и кураховском направлениях», — написал военкор.

Он также сообщил, что российские военнослужащие в ходе успешного штурма взяли под контроль село Черкасская Конопелька в Суджанском районе.

Ранее полковник запаса Роман Насонов рассказал, что Вооруженные силы России готовят операцию по окружению ВСУ в Курской области. По его словам, после освобождения села Плехово в Суджанском районе российские военные приступили к формированию огромного котла.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 17 декабря, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 41 660 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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