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09:44, 28 декабря 2024Россия

Участник программы «Время героев» назначен на пост замгубернатора Калужской области

Участник «Времени героев» Шляпников назначен на пост замглавы Калужской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
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Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Шляпников назначен на пост заместителя губернатора Калужской области. Об этом сообщается на сайте программы.

Шляпников стал одним из 83 участников «Времени героев». «Я всегда стоял на страже суверенитета нашего государства. Теперь хочу внести свой вклад в развитие нашей страны на государственной службе. Президентская программа дает такую возможность», — отметил он.

Военнослужащий рассказал, что в рамках обучения проходил стажировку в Калужской области: работал над проектами в сфере патриотического воспитания, адаптации участников спецоперации и обеспечения безопасности. «Моим наставником на стажировке был губернатор Калужской области Владислав Валерьевич Шапша. Мы много обсуждали развитие региона и адаптацию передового опыта по патриотическому воспитанию», — уточнил Шляпников.

На посту замгубернатора он будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения и взаимодействия с силовыми структурами региона.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин рассказал о создании программы «Время героев». По его словам, эта идея возникла в Санкт-Петербурге, во время общения с участниками спецоперации.

ЖЗЛ
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