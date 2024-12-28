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07:14, 28 декабря 2024Экономика

Вероятность продолжения транзита газа через Украину оценили

Эксперт Фролов: прокачка газа через Украину может идти в режиме бронирования
Кирилл Луцюк

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Несмотря на то, что контракт о продлении транзита российского газа через Украину, очевидно не продлят, это еще не означает, что данный энергоноситель не будет идти в Европу по территории этой постсоветской страны. Об этом заявила директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова. Ее процитировало ТАСС.

Похожую мысль высказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он обратил внимание на то, что ряд европейских стран (Словакия, Австрия и другие) вряд ли смогут обойтись без транспортировки российского газа через Украину в 2025 году. Они заинтересованы в сохранении транзита, а значит могут повлиять на позицию Киева.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман допустил, что одна из схем, предполагающих сохранение транспортировок, предусматривает передачу прав собственности на газ уже на границе РФ и Украины. Развивая эту мысль, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов объяснил, что в таком случае по украинской территории шло бы уже совсем не российское сырье.

«Мы можем предположить, что прокачка продолжится в режиме бронирования на сутки вперед. В целом шансы на продолжение поставок есть даже при условии, что они сделают небольшой перерыв в январе-феврале», предположил Фролов.

Ранее сообщалось, что по словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Европейский союз может потерять 120 миллиардов евро, если поставки газа через Украину в 2025-2026 годах остановятся.

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