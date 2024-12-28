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15:08, 28 декабря 2024Бывший СССР

Военком на Украине разбил лобовое стекло в машине при попытке мобилизовать водителя

Сотрудник ТЦК разбил лобовое стекло автомобилю при попытке мобилизовать водителя
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) разбил лобовое стекло в автомобиле при попытке мобилизовать водителя. Об этом сообщает, публикуя кадры, издание «Страна.ua».

Отмечается, что инцидент произошел в Киевской области. На кадрах, публикуемых «Страной», видно, как военком ударяет кулаком по стеклу, разбивая его, когда автомобилист попытался уехать.

Ранее стало известно, что украинские военкомы стали все чаще следить за такси и задерживать выходящих из них уклонистов. Предположительно, некоторые водители украинских агрегаторов могут быть в сговоре с ТЦК и передавать им сведения о садящихся к ним в автомобиль мужчинах.

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