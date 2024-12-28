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09:20, 28 декабря 2024Интернет и СМИ

Живущая в США российская блогерша развеяла популярный миф о стране

Блогерша Андерсон развеяла миф, что в американских школах плохо учат детей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Nellifornication / YouTube

Блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в США, развеяла популярный миф о том, что в этой стране плохо учат детей в школе. На эту тему она высказалась в подкасте, доступном на ее YouTube-канале.

«Когда мы переезжали, вопрос с образованием стоял очень жестко. Во-первых, ты приезжаешь в Америку и слышишь после наших стран такие россказни про образование здесь, что детей не учат, что они в носу пальцем ковыряют, в школе ничего делают, что какая-то пропаганда на детей идет», — вспомнила Андерсон.

Гостья подкаста блогерши, директор детских образовательных центров Рита Каш развеяла это заблуждение. «Неправда, я была paraeducator — помощником учителя, присутствовала, переводила, помогала деткам нашим, которые приезжали и не владели языком, объясняла, как домашние задания делать, все прекрасно учатся», — пояснила специалистка. Она добавила, в США есть строгие учителя вопреки распространенному мнению об обратном.

Ранее Андерсон раскрыла разницу между россиянами и американцами. Блогерша выразила мнение, что американцы, в отличие от россиян, привыкли заранее откладывать деньги на пенсию и по этой причине имеют возможность путешествовать.

Вот это да!
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