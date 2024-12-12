Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:52, 12 декабря 2024Интернет и СМИ

Живущая в США блогерша раскрыла разницу между россиянами и американцами

Блогерша Андерсон: американцы откладывают деньги на пенсию, в отличие от россиян
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom  

Блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в США, раскрыла разницу между россиянами и американцами. На эту тему она высказалась в подкасте, доступном на ее YouTube-канале.

Андерсон выразила мнение, что американцы, в отличие от россиян, привыкли заранее откладывать деньги на пенсию и по этой причине имеют возможность путешествовать. «Почему пенсионеры американские катаются? Отложили нормально денег, плюс пенсия от работодателя, которая как-то капает, и все — они катаются, живут», — отметила блогерша.

Гостья подкаста, бухгалтер из России, также живущая в США, Елена Адамс согласилась с Андерсон. По ее словам, американцев со школы учат откладывать средства на пенсионные планы. «У нас, у новых эмигрантов, которые только приезжают, этой культуры нет. (...) Они приезжают с широко открытыми глазами: какие пенсионные, дайте на аренду собрать», — сказала она.

Ранее Андерсон рассказала о сложности эмиграции. По ее словам, переезд в чужую страну подойдет не всем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия просит Украину создать коридор из оккупированной части Курской области. Москва хочет вывести мирных жителей

      Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

      Премьер Великобритании и лидер оппозиции поспорили из-за еды

      В российском городе начался мощный пожар на складе

      Трамп отказался поддержать вступление Украины в НАТО

      В Казахстане рассказали о нежелании болельщиков видеть матч сборной страны с Россией

      Алсу поделилась традициями празднования Нового года

      Появились подробности о состоянии избитой под Москвой школьницы

      Загадочное исчезновение, богатые родители и поклонение террористу. Кем оказался убийца миллионера, ставший героем в США?

      В МИД рассказали о контактах с Израилем по Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше