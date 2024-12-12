Живущая в США блогерша раскрыла разницу между россиянами и американцами

Блогерша Андерсон: американцы откладывают деньги на пенсию, в отличие от россиян

Блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в США, раскрыла разницу между россиянами и американцами. На эту тему она высказалась в подкасте, доступном на ее YouTube-канале.

Андерсон выразила мнение, что американцы, в отличие от россиян, привыкли заранее откладывать деньги на пенсию и по этой причине имеют возможность путешествовать. «Почему пенсионеры американские катаются? Отложили нормально денег, плюс пенсия от работодателя, которая как-то капает, и все — они катаются, живут», — отметила блогерша.

Гостья подкаста, бухгалтер из России, также живущая в США, Елена Адамс согласилась с Андерсон. По ее словам, американцев со школы учат откладывать средства на пенсионные планы. «У нас, у новых эмигрантов, которые только приезжают, этой культуры нет. (...) Они приезжают с широко открытыми глазами: какие пенсионные, дайте на аренду собрать», — сказала она.

Ранее Андерсон рассказала о сложности эмиграции. По ее словам, переезд в чужую страну подойдет не всем.