Бойцы России обратились к сбросившим флаг Украины под Работино солдатам ВСУ

Бойцы России обратились к солдатам ВСУ, сбросившим флаг Украины под Работино

Российские военнослужащие обратились к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые с дрона сбросили свой флаг на позиции в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В публикации утверждается, что украинские солдаты сбросили на позиции российских военных флаг своей страны, выдав «это за перемогу».

«Всушники, вам не надоело еще свои тряпки везде с дронов разбрасывать?» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска начали штурм Кураховской тепловой электростанции (ТЭС) в Донецкой народной республике. Отмечается, что штурмовики продвинулись на 1,5 километра и заняли первые здания на территории промзоны станции.