Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 62

Число жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее возросло до 62

Число жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее возросло до 62. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Ранее сообщалось, что число погибших при крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее достигло 47. Всего на борту находился 181 человек, включая пассажиров и членов экипажа. На данный момент известно, что троих удалось спасти.

Авиакатастрофа произошла 29 декабря в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). Уточняется, что причиной происшествия стало столкновение с птицами.