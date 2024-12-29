На Западе заявили о потере Украиной самого ценного актива

EU Reporter: дефицит кадров у Киева мешает использованию западного оружия

Без высоко обученного персонала в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) использование западного оружия будет бесполезно. Об этом пишет EU Reporter.

«Украина потеряла свой самый ценный актив военного времени — элитный персонал. Это создает пессимистичный прогноз. Никакие деньги или современные военные ресурсы не могут обеспечить победу, если у Украины нет возможности эффективно интегрировать и развернуть их», — пояснили в материале.

Также отмечается, что требование президента Украины Владимира Зеленского продолжить поставки оружия выглядят подозрительно на фоне потерь ВСУ. При этом судьба персонала, который обучали западные специалисты, остается неизвестной.

Ранее экс-заместитель главы Пентагона Элейн Маккаскер заявила, что если США прекратят оказывать военную помощь Украине, то Европейский союз не сможет заполнить этот пробел. Также она указала на то, что украинские военные производители «не в состоянии» создавать достаточное количество оружия, чтобы продолжать конфликт без помощи Запада.