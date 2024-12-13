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12:35, 13 декабря 2024Мир

На Западе раскрыли последствия прекращения США помощи Украине

FA: если США прекратят помощь Украине, то ЕС не сможет заполнить этот пробел
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Если США прекратят оказывать военную помощь Украине, то Европейский союз (ЕС) не сможет заполнить этот пробел. Об этом заявила экс-заместитель главы Пентагона Элейн Маккаскер, ныне являющаяся старшим научным сотрудником Американского института предпринимательства, в статье для Foreign Affairs (FA).

«Если США прекратят поддерживать Украину, то Киев окажется в большой беде. Несмотря на усилия украинцев по мобилизации своих промышленных баз, их партнеры из Евросоюза не обладают такими военными и производственными мощностями, которые смогли бы заполнить пробел, который останется после ухода Вашингтона», — отметила аналитик.

Также Маккаскер указала на то, что украинские военные производители «не в состоянии» создавать достаточное количество оружия, чтобы продолжать конфликт без помощи Запада.

Ранее Маккаскер заявила, что если США перестанут поддерживать Киев, то конфликт на Украине завершится к концу 2026 года. По мнению бывшей чиновницы, в такой ситуации украинские военные не смогут выстоять. Таким образом, к концу 2026 года Вооруженные силы Украины рухнут, а Россия выйдет победителем.

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