Если США прекратят оказывать военную помощь Украине, то Европейский союз (ЕС) не сможет заполнить этот пробел. Об этом заявила экс-заместитель главы Пентагона Элейн Маккаскер, ныне являющаяся старшим научным сотрудником Американского института предпринимательства, в статье для Foreign Affairs (FA).
«Если США прекратят поддерживать Украину, то Киев окажется в большой беде. Несмотря на усилия украинцев по мобилизации своих промышленных баз, их партнеры из Евросоюза не обладают такими военными и производственными мощностями, которые смогли бы заполнить пробел, который останется после ухода Вашингтона», — отметила аналитик.
Также Маккаскер указала на то, что украинские военные производители «не в состоянии» создавать достаточное количество оружия, чтобы продолжать конфликт без помощи Запада.
Ранее Маккаскер заявила, что если США перестанут поддерживать Киев, то конфликт на Украине завершится к концу 2026 года. По мнению бывшей чиновницы, в такой ситуации украинские военные не смогут выстоять. Таким образом, к концу 2026 года Вооруженные силы Украины рухнут, а Россия выйдет победителем.