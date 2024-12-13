На Западе раскрыли последствия прекращения США помощи Украине

FA: если США прекратят помощь Украине, то ЕС не сможет заполнить этот пробел

Если США прекратят оказывать военную помощь Украине, то Европейский союз (ЕС) не сможет заполнить этот пробел. Об этом заявила экс-заместитель главы Пентагона Элейн Маккаскер, ныне являющаяся старшим научным сотрудником Американского института предпринимательства, в статье для Foreign Affairs (FA).

«Если США прекратят поддерживать Украину, то Киев окажется в большой беде. Несмотря на усилия украинцев по мобилизации своих промышленных баз, их партнеры из Евросоюза не обладают такими военными и производственными мощностями, которые смогли бы заполнить пробел, который останется после ухода Вашингтона», — отметила аналитик.

Также Маккаскер указала на то, что украинские военные производители «не в состоянии» создавать достаточное количество оружия, чтобы продолжать конфликт без помощи Запада.

Ранее Маккаскер заявила, что если США перестанут поддерживать Киев, то конфликт на Украине завершится к концу 2026 года. По мнению бывшей чиновницы, в такой ситуации украинские военные не смогут выстоять. Таким образом, к концу 2026 года Вооруженные силы Украины рухнут, а Россия выйдет победителем.