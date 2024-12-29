Россиянка провела отпуск в Красной Поляне и раскрыла сумму своих трат

Российская тревел-блогерша провела отпуск с мамой в Красной Поляне и раскрыла сумму своих трат на двоих. Об этом она рассказала в своем блоге «Я — Катя, и я выбрала план А: увидеть все страны мира» на платформе «Дзен».

По словам россиянки, они провели в Сочи пять дней, и каждый из них обошелся по 15 тысяч рублей. «Суммарно поезд туда — обратно нам вышел в 10 тысяч рублей, развлечения все — 25 тысяч рублей, еда, глинтвейн и кофе — 20 тысяч рублей, отели — 12 тысяч рублей, ну и сувениры — еще тысяч на 5 вышли», — рассказала она.

Ранее эта же блогерша побывала во Вьетнаме и удивилась привычке местных жителей есть прямо на тротуаре у дороги. По словам автора публикации, это обычное дело для популярной азиатской страны.