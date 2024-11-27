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09:03, 27 ноября 2024Путешествия

Россиянка побывала во Вьетнаме и описала жизнь местных фразой «едят на тротуаре»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Yen Duong / Reuters

Российская путешественница побывала во Вьетнаме и удивилась привычке местных жителей есть прямо на тротуаре у дороги. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Я — Катя, и я выбрала план А: увидеть все 195 стран» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, еда на тротуарах — обычное дело для популярной азиатской страны. «Для нас, привыкших к уютным ресторанам с кондиционерами, белыми скатертями и официантами, это шок», — добавила она.

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Однако именно в таких уличных заведениях можно прочувствовать настоящий колорит Вьетнама, подчеркнула блогерша. При этом ни о какой антисанитарии речи не идет, заверила она. «Здесь кипит жизнь, звучат разговоры, смех, звон посуды. Это настоящий Вьетнам, который не встретишь в глянцевых путеводителях», — такими фразами она описала страну.

Ранее эта же блогерша раскрыла неожиданные вещи, которые поразили ее во время пребывания за границей. В первую очередь автор публикации вспомнила ухоженных бездомных людей в Мельбурне, Австралия.

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