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05:46, 22 ноября 2024Путешествия

Российская путешественница раскрыла поразившие ее за границей вещи

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница раскрыла неожиданные вещи, которые поразили ее во время пребывания за границей. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Я — Катя, и я выбрала план А: увидеть все 195 стран» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации вспомнила ухоженных бездомных людей в Мельбурне, Австралия. «В Австралии даже существует шутливый стереотип: уличные бродяги здесь выглядят более стильно, чем офисные работники в некоторых других странах», — пояснила она.

Кроме того, туристку удивила искренность, с которой люди в разных странах улыбаются друг другу. «Но это вовсе не значит, что в России люди менее добрые. Просто у нас принято выражать эмоции сдержанно, особенно в общественных местах», — высказалась блогерша.

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Также путешественница поразилась тому, что многие иностранцы предпочитают ставить на первое место не работу, а собственное счастье. При этом в России, заметила она, до сих пор ценят именно тех людей, которые работают на износ.

Ранее другая российская туристка побывала в Египте с мужем и описала популярную курортную страну фразой «красивая, но впечатление портят люди». По словам автора публикации, они выбрали для поездки Шарм-эш-Шейх и отдали за тур 186 тысяч рублей на двоих.

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