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09:02, 20 ноября 2024Путешествия

Россиянка побывала в Египте и описала страну фразой «красивая, но впечатление портят люди»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Anastasiia Popova / Unsplash

Российская туристка побывала в Египте с мужем и описала популярную курортную страну фразой «красивая, но впечатление портят люди». Своим мнением Марина Стеблева поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, они выбрали для поездки Шарм-эш-Шейх и отдали за тур 186 тысяч рублей на двоих. Отелем Verginia Sharm супруги оказались довольны, хотя вместо вида на бассейн из окна их номера открывался вид на стену. «Несмотря на все, отель понравился, персонал очень доброжелательный, старались решить любые проблемы», — рассказала Стеблева.

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Страна показалась россиянке красивой и интересной, однако впечатление испортили местные жители, которые обманывают и вымогают деньги у туристов.

Ранее российская туристка побывала в Геленджике и описала отдых на этом курорте фразой «советуем на 100 процентов». Женщине понравились еда в столовых и кафе и чистое море.

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