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11:32, 29 декабря 2024Бывший СССР

В Молдавии предупредили о последствиях отказа от газа из России

Муравский: прекращение поставок газа из России ударит по экономике Молдавии

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Молдавия сумела добиться прекращения поставок газа от «Газпрома», однако длительное отсутствие энергоресурсов ударит по экономике всей страны. Об этом заявил экс-премьер республики Александр Муравский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, единственным итогом громких заявлений властей стало отключение Молдавии от поставок российского газа, что повлечет негативные последствия. Так, существует риск, что «Газпром» решит подать в международный арбитраж на «Молдовагаз» с требованием выплатить долги и возместить убытки.

«Естественно поставок газа не будет. Когда состоится арбитраж и каков будет результат можно предполагать, но без 100 процентов уверенности. Все это время страдать будут граждане и экономика страны на обоих берегах Днестра», — подчеркнул он.

Экс-премьер назвал это самым негативным сценарием из возможных. Он убежден, что лучшим развитием событий стало бы осознание правительством последствий для граждан страны и экономики, а также начало переговоров с «Газпромом» либо о реструктуризации долга, либо о введении нового аудита с соблюдением всех процедур, а также участием в них главного акционера российской компании.

Ранее правительство Молдавии отказалось признавать наличие у республики долга перед «Газпромом» за топливо после того, как российская компания приняла решение остановить поставки газа в страну с 1 января 2025 года.

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